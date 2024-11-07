Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
ГоловнаСвіт

У Лівані кажуть про 40 жертв ударів Ізраїлю і пошкодження будівлі часів Османської імперії

ЦАХАЛ каже, що цілями ударів по Бейруту були склади зброї “Хезболли”, командний центр та інша інфраструктура угруповання.

У Лівані кажуть про 40 жертв ударів Ізраїлю і пошкодження будівлі часів Османської імперії
Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута, 6 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 40 людей загинули вчора внаслідок ізраїльських ударів територією Лівану, повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

В Ізраїлі заявляють, що удари по місту Баальбек, розташованому в долині Бекаа, та іншим об'єктам в однойменній провінції були спрямовані проти бойовиків “Хезболли”.

Міністр культури Лівану заявив, що внаслідок ударів Ізраїлю було сильно пошкоджено будівлю часів Османської імперії поруч з руїнами храмів епохи Риму, включеними до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Ізраїль також завдав ударів по південних районах Бейрута. Незадовго до цього ізраїльські військові оголосили необхідність евакуації мирних жителів цих районів столиці Лівану. Ізраїльські військові стверджують, що цілями ударів по Бейруту були склади зброї “Хезболли”, командний центр та інша інфраструктура угруповання.

  • Раніше Бейрут заявив, що 13-місячна війна між Ізраїлем і“Хезболлою” призвела до загибелі понад 3000 людей у Лівані.
  • “Хезболла” почала обстрілювати ракетами північ Ізраїлю наступного дня після того, як раптовий напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 спровокував війну у Смузі Гази. “Хезболла” та ХАМАС є союзниками Ірану.
  • Протягом майже року конфлікт здебільшого обмежувався районами вздовж кордону між Ізраїлем та Ліваном, однак різко загострився 23 вересня, коли Ізраїль завдав інтенсивних авіаударів по півдні та сході Лівану, а також південних передмістях столиці Бейрут, внаслідок чого загинули сотні людей і близько 1,2 мільйона людей були змушені залишити свої будинки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies