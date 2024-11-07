У Лівані кажуть про 40 жертв ударів Ізраїлю і пошкодження будівлі часів Османської імперії

Щонайменше 40 людей загинули вчора внаслідок ізраїльських ударів територією Лівану, повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.
В Ізраїлі заявляють, що удари по місту Баальбек, розташованому в долині Бекаа, та іншим об'єктам в однойменній провінції були спрямовані проти бойовиків “Хезболли”.
Міністр культури Лівану заявив, що внаслідок ударів Ізраїлю було сильно пошкоджено будівлю часів Османської імперії поруч з руїнами храмів епохи Риму, включеними до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ізраїль також завдав ударів по південних районах Бейрута. Незадовго до цього ізраїльські військові оголосили необхідність евакуації мирних жителів цих районів столиці Лівану. Ізраїльські військові стверджують, що цілями ударів по Бейруту були склади зброї “Хезболли”, командний центр та інша інфраструктура угруповання.
- Раніше Бейрут заявив, що 13-місячна війна між Ізраїлем і“Хезболлою” призвела до загибелі понад 3000 людей у Лівані.
- “Хезболла” почала обстрілювати ракетами північ Ізраїлю наступного дня після того, як раптовий напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 спровокував війну у Смузі Гази. “Хезболла” та ХАМАС є союзниками Ірану.
- Протягом майже року конфлікт здебільшого обмежувався районами вздовж кордону між Ізраїлем та Ліваном, однак різко загострився 23 вересня, коли Ізраїль завдав інтенсивних авіаударів по півдні та сході Лівану, а також південних передмістях столиці Бейрут, внаслідок чого загинули сотні людей і близько 1,2 мільйона людей були змушені залишити свої будинки.