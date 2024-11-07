У Лівані кажуть про 40 жертв ударів Ізраїлю і пошкодження будівлі часів Османської імперії

ЦАХАЛ каже, що цілями ударів по Бейруту були склади зброї “Хезболли”, командний центр та інша інфраструктура угруповання.

Щонайменше 40 людей загинули вчора внаслідок ізраїльських ударів територією Лівану, повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

В Ізраїлі заявляють, що удари по місту Баальбек, розташованому в долині Бекаа, та іншим об'єктам в однойменній провінції були спрямовані проти бойовиків “Хезболли”.

Міністр культури Лівану заявив, що внаслідок ударів Ізраїлю було сильно пошкоджено будівлю часів Османської імперії поруч з руїнами храмів епохи Риму, включеними до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ізраїль також завдав ударів по південних районах Бейрута. Незадовго до цього ізраїльські військові оголосили необхідність евакуації мирних жителів цих районів столиці Лівану. Ізраїльські військові стверджують, що цілями ударів по Бейруту були склади зброї “Хезболли”, командний центр та інша інфраструктура угруповання.