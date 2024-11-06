У Тель-Авіві відбулися антиурядові акції

Тисячі людей вийшли на вулиці Тель-Авіва через рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галанта.

Як пише The Guardian, мітингарі вимагають від нового очільника оборонного відомства Ізраеля Каца зробити звільнення заручників, яких утримують терористи ХАМАС, головним пріоритетом своєї діяльності.

Акція носить антиурядовий характер: протестувальники скандують "Ми заслуговуємо кращих лідерів" та звинувачують Нетаньягу у зраді та відмові докладати зусиль для встановлення миру у регіоні і вирішення проблеми заручників. Звільненого Галанта вони називають "єдиною нормальною особою при владі".

"Якщо під час війни можна замінити міністра оборони, то так само можливо зробити й із прем'єр-міністром", - заявили деякі з мітингарів у коментарях ЗМІ.