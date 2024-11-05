Компанію із США підозрюють у експорті технологій до РФ на мільйони доларів

Компанія "працювала" одразу за трьома схемами, переправляючи товари до РФ через інші країни.

У США компанію "Eleview International" її топменеджерів Олега Наяндіна і Віталія Борисенка звинувачують у незаконному експорті американських технологій на мільйони доларів до Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції США.

"Компанія з Вірджинії та двоє її топ-менеджерів змовилися за допомогою трьох схем ухилення від податків, щоб обійти експортні обмеження, накладені на Росію після її вторгнення в Україну", – зазначив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен з Національного відділу Міністерства юстиції США.

У період з березня 2022 року по червень 2023 року компанія, що займалася консолідацією вантажів і експедицією, переправляла товари і технології зі Сполучених Штатів до Росії через інші країни.

Обвинувачені керували веб-сайтом, який дозволяв російським клієнтам замовляти американські товари та технології безпосередньо в американських роздрібних продавців.

Після того, як Міністерство торгівлі запровадило суворіший експортний контроль, обвинувачені почали доставляти товари кінцевим споживачам у Туреччині, Фінляндії та Казахстані, а звідти їх переправляли до Росії.

Для цього вони надали численні неправдиві заяви Міністерству торгівлі та іншим експедиторам про кінцевих користувачів і кінцевих вантажоодержувачів цих відправлень.

У одній із схем відповідачі експортували телекомунікаційне обладнання на суму близько 1,48 мільйона доларів фальшивому кінцевому споживачеві в Туреччині, знаючи, що обладнання призначене для російської телекомунікаційної компанії, співпрацює із урядом РФ, у тому числі із ФСБ. Це обладнання мало військове застосування, зокрема, його застосовують для створення та розширення комунікаційних мереж під час війни проти України.

У фінській схемі обвинувачені експортували товари "високого пріоритету" для російської зброї, які використовуються у дронах-камікадзе, що їх РФ застосовує у війні з Україною. Таких деталей переправили на суму близько 3,45 мільйона доларів. Товари придбали через веб-сайт, вказавши фальшивого отримувача у Фінляндії. Перед тим, як об’єднати пакунки у більші піддони для відправлення до Фінляндії, відповідачі прикріпили до кожного пакунка етикетку з номером відстеження російської поштової служби, щоб та могла легко відправити пакунок клієнту в Росію.

У казахстанській схемі обвинувачені експортували до Росії товари подвійного призначення на суму близько 1,47 мільйона доларів через місцеву компанію, яка рекламує свою здатність доставляти товари до Росії.

У разі доведення вини Наяндіну та Борисенку загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.