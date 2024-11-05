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Страйк Boeing завершився, працівники прийняли новий контракт

Контракт передбачає підвищення зарплати на 38% протягом чотирьох років.

Страйк Boeing завершився, працівники прийняли новий контракт
Перший Boeing 747 на церемонії викатки недалеко від Сіетла в США, 30 вересня 1968 року
Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Працівники заводу Boeing на Західному узбережжі США прийняли нову контрактну пропозицію, завершивши семитижневий страйк, який призупинив більшість виробництва реактивних літаків і поглибив фінансову кризу у компанії, пише Reuters.

Профспілка заявила, що члени профспілки 59% голосів підтримали новий контракт, який передбачає підвищення зарплати на 38% протягом чотирьох років.

Головний учасник переговорів з боку профспілки Джон Холден після оголошення результатів назвав їх перемогою.

“Закінчення першого страйку за 16 років найбільшою профспілкою Boeing стало довгоочікуваним полегшенням для компанії, яка "хиталася" від однієї невдачі до іншої з того часу, як у січні в повітрі відірвало дверну панель майже нового літака 737 MAX”, ‒ зазначає видання.

Близько 33 000 машиністів, які працюють на виробництві найпопулярнішого реактивного літака 737 MAX, а також на широкофюзеляжних 767 і 777, страйкують з 13 вересня, вимагаючи підвищення зарплати на 40% і відновлення пенсії з встановленими виплатами, яку вони втратили десять років тому через план 401(k).

Стару пенсію не буде відновлено, але працівники отримали надбавку до розміру внесків компанії за 401(k).

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Тепер Boeing знадобляться тижні, щоб наростити виробництво літаків і збільшити грошовий потік.

Міжнародна асоціація машиністів і аерокосмічних працівників (IAM) повідомила, що працівники можуть почати повертатися до будівництва літаків із середи, хоча Boeing попереджає, що деяких людей доведеться перенавчати через тривалий період відсутності на заводі.

За словами аналітиків, страйк коштував Boeing приблизно 100 мільйонів доларів на день, що спонукало виробника літаків залучити 24 мільярди доларів від інвесторів минулого тижня, намагаючись зберегти свій інвестиційний кредитний рейтинг.

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