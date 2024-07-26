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Американські астронавти застрягли на МКС без дати повернення

Через технічні проблеми в NASA не можуть сказати, коли їхні співробітники повернуться на Землю. 

Американські астронавти застрягли на МКС без дати повернення
Фото: The Guardian

Американці Бутч Вілмор та Суніта Вільямс опинилися у ситуації, яка знайома багатьом працівникам з ненормованим часом: вони не знають, коли повернуться додому. Проблема полягає в тому, що їхня професія - астронавти, а перебувають вони не в офісі, а на навколоземній орбіті. 

Як повідомляє The Guardian, американське космічне агентство NASA у четвер заявило, що не має конкретної дати завершення місії на капсулі Starliner, яку розробляла корпорація Boeing.

Австронавти вирушили на Міжнародну космічну станцію у червні і мали повернутися десь через тиждень. Проте у капсули виникли проблеми з витоком гелію, а також вийшли з ладу прискорювачі. Відстикування та політ на Землю довелося відкласти.

Минуло шість тижнів, проте Вілмор та Вільямс досі у космосі. У NASA говорять, що технічні несправності було усунуто, проте вони хочуть провести низку тестів для того, щоб переконатися у безпечності капсули. 

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