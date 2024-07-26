New York Times: Трамп випереджає Гарріс на 2%

Відстань між кандидатами в опитуванні перебуває в межах статистичної похибки.

Республіканець Дональд Трамп є лідером електоральних симпатій у США за версією дослідження, проведеного Сієна Коледж на замовлення видання New York Times.

Як пише Reuters, експрезидент Сполучених Штатів має підтримку 48% опитаних, в той час як за демократку Камалу Гарріс готові голосувати 46% респондентів.

Важливою особливістю цього опитування була участь лише зареєстрованих виборців. Проводилося воно у період з 22 до 24 липня та охопило 1142 особи.

Похибка за такої вибірки становить до 3,3%, тож перевага Трампа насправді не є переконливою. Попереднє дослідження, проведене на замовлення тієї ж агенції Reuters, демонструвало більшу прихильність американців до Гарріс.