Reuters/Ipsos: Гарріс випереджає Трампа за результатами опитування

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула незначну перевагу над республіканцем Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
Гарріс випередила Трампа з 44% проти 42% у загальнонаціональному опитуванні. Похибка опитування складає 3%, в ньому взяли участь 1241 дорослий американець по всій країні, у тому числі 1018 зареєстрованих виборців.
“Це можна порівняти з мінімальним відставанням Байдена від Трампа в два бали в опитуванні минулого тижня перед його недільним виходом з перегонів”, – зазначає Reuters.
Крім того, близько 56% зареєстрованих виборців погодилися з твердженням, що 59-річна Гарріс “психічно кмітлива і здатна справлятися з викликами”, у порівнянні з 49%, які сказали те саме про 78-річного Трампа.
В свою чергу, таким чином Байдена оцінили лише 22% виборців.
При цьому, коли учасникам опитування запропонували проголосувати з урахуванням незалежного кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Гарріс випередила Трампа з результатом 42% проти 38%.
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