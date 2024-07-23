Глава МВС країни повідомив, що "втручання й маніпулювання інформацією" відбувається не тільки з Росії, але й з деяких інших держав.

Після перевірок до Олімпійських ігор у Парижі, які офіційно розпочнуться 26 липня, не допустили близько п'яти тисяч осіб. З них тисячу - через підозру в можливому втручанні в інтересах іноземної держави.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під перевірки потрапив мільйон олімпійських волонтерів, працівників та інших осіб, які залучені до Олімпіади, а також ті, хто подавав заявки на перепустки для в'їзду вздовж берегів Сени.

"Ми тут, щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або для критики, а іноді навіть брехні про Францію та французів", – наголосив міністр Дарманен.

Посадовець повідомив, що "втручання й маніпулювання інформацією" відбувається не тільки з Росії, але й з деяких інших країн. Їх Демармен не назвав.

Серед осіб, яких не допустили до Олімпіади, є також підозрювані в ісламському радикалізмі, лівому чи правому політичному екстремізмі, кримінальному минулому та через інші проблеми з безпекою.

"Ми не думали, що для цих людей буде гарною ідеєю працювати стюардами на стадіоні, волонтерами або супроводжувати (спортивні) команди. З одного мільйона людей 5 тисяч – це небагато, і це свідчить про глибоку роботу МВС", – відзначив французький міністр.