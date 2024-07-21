Низка громадян із РФ і Білорусі не пройшли перевірку служб безпеки Франції перед Олімпіадою-2024 у Парижі

Франція відхилила кілька тисяч заяв від осіб, які хотіли отримати акредитацію на Олімпійські ігри у Парижі, пише Politico. У переліку є громадяни Росії та Білорусі.

Через загрози кібербезпеці, дезінформації й тероризму французький уряд створив систему перевірки для всіх осіб, які бажають взяти участь у заході або отримати доступ до зони обмеженого доступу.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що на даний момент провели трохи менше мільйона перевірок біографічних даних спортсменів, волонтерів,найманого персоналу та ін, при цьому відхилили 4340 заявок.

"На додаток до розвідки та традиційного шпигунства існує можливість отримання доступу до шлюзів комп'ютерних мереж для проведення кібератаки. Наприклад, ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що вони висвітлюють Ігри", - сказав міністр.

Білоруським і російським спортсменам дозволили брати участь в ОІ у Парижі за умови, що вони виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени, а не під прапорами своїх країн, і тільки після проходження процедури перевірки, щоб переконатися, що ці особи не підтримують вторгнення РФ в Україну або не мають зв'язків із військовими.

Міжнародний олімпійський комітет опинився під пильною увагою після того, як стало відомо, що один із двох його російських членів мав звання майора російської армії.