У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
ГоловнаСвіт

Низка громадян із РФ і Білорусі не пройшли перевірку служб безпеки Франції перед Олімпіадою-2024 у Парижі

Французька сторона також відмовила в акредитації деяким журналістам і волонтерам.

Франція відхилила кілька тисяч заяв від осіб, які хотіли отримати акредитацію на Олімпійські ігри у Парижі, пише Politico. У переліку є громадяни Росії та Білорусі.

Через загрози кібербезпеці, дезінформації й тероризму французький уряд створив систему перевірки для всіх осіб, які бажають взяти участь у заході або отримати доступ до зони обмеженого доступу.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що на даний момент провели трохи менше мільйона перевірок біографічних даних спортсменів, волонтерів,найманого персоналу та ін, при цьому відхилили 4340 заявок.

"На додаток до розвідки та традиційного шпигунства існує можливість отримання доступу до шлюзів комп'ютерних мереж для проведення кібератаки. Наприклад, ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що вони висвітлюють Ігри", - сказав міністр.

Білоруським і російським спортсменам дозволили брати участь в ОІ у Парижі за умови, що вони виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени, а не під прапорами своїх країн, і тільки після проходження процедури перевірки, щоб переконатися, що ці особи не підтримують вторгнення РФ в Україну або не мають зв'язків із військовими. 

Міжнародний олімпійський комітет опинився під пильною увагою після того, як стало відомо, що один із двох його російських членів мав звання майора російської армії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies