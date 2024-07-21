Через глобальний збій з ладу вийшли 8,5 мільйона комп’ютерів у всьому світі, ‒ Microsoft

Було вражено менше 1% усіх машин Windows у всьому світі, заявили у корпорації. Однак серед користувачів були важливі критичні підприємства та служби.

За оцінками корпорації Microsoft, 8,5 мільйона комп’ютерів у всьому світі вийшли з ладу через глобальний збій ІТ, пише BBC.

Видання зазначає, що така цифра дає підставу припустити, що це може бути найгірша аналогічна кіберподія в історії.

Збій стався через компанію CrowdStrike, яка розіслала пошкоджене оновлення програмного забезпечення величезній кількості клієнтів.

Віцепрезидент Microsoft Девід Вестон повідомив, що було вражено менше 1% усіх машин Windows у всьому світі. Однак збій мав “широкий економічний і суспільний вплив”, адже CrowdStrike використовують багато критичних підприємств та служб.

Компанія може дуже точно визначити, скільки пристроїв було вимкнуто через збій, оскільки вона має телеметрію продуктивності багатьох за їхніми підключеннями до Інтернету.

Microsoft наголосив ‒ цей інцидент демонструє, наскільки важливо для таких компаній, як CrowdStrike, перевіряти якість оновлень перед тим, як їх надсилати.