Еквадор уклав нову нафтову угоду із чилійською дочірньою компанією "ENAP", — Reuters

Еквадор і дочірня компанія чилійської державної нафтової компанії ENAP про експлуатацію нафтового блоку в еквадорській Амазонії з додатковими інвестиціями в розмірі 90 мільйонів доларів до 2035 року.
Про це повідомляє Reuters.
Нова угода, підписана 15 липня між міністерством і компанією ENAP SIPEC, яка вже експлуатує блок, дозволить збільшити запаси на 5,6 мільйона барелів сирої нафти, заявив міністр енергетики та шахти Антоніо Гонсальвес.
"98% нових інвестицій, взятих оператором, будуть здійснені протягом перших п'яти років після підписання документа", — сказав міністр.
Станом на 18 липня 2024 року видобуток ENAP в Еквадорі становив 28 443 барелів на добу, згідно з офіційними даними.