Експорт нафти з Росії в Китай зріс на 5%, - Reuters

Обсяг експорту російської нафти в Китай у першій половині 2024 року зріс на 5%.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Минулого місяця надходження російської нафти, в тому числі трубопроводами і морськими суднами, склали 8,43 млн тонн, або 2,05 млн барелів на добу (б/д). Це нижче від 2,1 млн барелів на добу в травні і від історичного максимуму в червні 2023 року в 2,56 млн барелів на добу.

Хоча імпорт сирої нафти в Китай з Росії впав на 20% в червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в результаті, загальний обсяг імпорту в першій половині 2024 року зріс на 5%

Помірний російський імпорт в червні частково пояснюється зниженням попиту з боку незалежних нафтопереробників Китаю, оскільки скорочення маржі на тлі низького внутрішнього попиту на паливо змусило їх скоротити обсяги виробництва до найнижчого рівня з початку 2020 року.

Попит на російську нафту марки Urals, що відвантажується з європейських портів, також знизився, оскільки через напруженість у Червоному морі фрахтові ставки залишалися високими.