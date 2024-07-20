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Експорт нафти з Росії в Китай зріс на 5%, - Reuters

Минулого місяця надходження російської нафти склали 8,43 млн тонн. 

Експорт нафти з Росії в Китай зріс на 5%, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Обсяг експорту російської нафти в Китай у першій половині 2024 року зріс на 5%. 

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters

Минулого місяця надходження російської нафти, в тому числі трубопроводами і морськими суднами, склали 8,43 млн тонн, або 2,05 млн барелів на добу (б/д). Це нижче від 2,1 млн барелів на добу в травні і від історичного максимуму в червні 2023 року в 2,56 млн барелів на добу.

Хоча імпорт сирої нафти в Китай з Росії впав на 20% в червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в результаті, загальний обсяг імпорту в першій половині 2024 року зріс на 5%

Помірний російський імпорт в червні частково пояснюється зниженням попиту з боку незалежних нафтопереробників Китаю, оскільки скорочення маржі на тлі низького внутрішнього попиту на паливо змусило їх скоротити обсяги виробництва до найнижчого рівня з початку 2020 року. 

Попит на російську нафту марки Urals, що відвантажується з європейських портів, також знизився, оскільки через напруженість у Червоному морі фрахтові ставки залишалися високими.

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