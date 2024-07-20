У Китаї обвалився автомобільний міст. Щонайменше 11 людей загинули, 30 – зникли безвісти. Президент Сі Цзіньпін закликав до "всебічних рятувальних заходів".
Про це пише Reuters.
Трагедія трапилася в п’ятницю в провінції Шеньсі місті Шанлуо на північному заході Китаю. Автомобільний міст обвалився через паводок, в результаті чого 5 транспортні автомобілів впали в річку.
Національне пожежно-рятувальне управління Китаю повідомило, що направило на місце рятувальну групу, до складу якої входили 859 осіб, 90 автомобілів, 20 човнів і 41 безпілотник.