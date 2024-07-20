Блінкен: США зобов’язались підтримувати Україну щонайменше 10 років

Держсекретар США Ентоні Блінкен спілкується з журналістами на фоні військового обладнання та зброї, яка була надана Чеською Респ

Хто б не став наступним президентом США, за словами Держсекретаря Ентоні Блінкена, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу на Аспенському форумі у штаті Колорадо, пише "Голос Америки".

"Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику, ми не можемо заблокувати майбутнє. Але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібралися на полях саміту, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали 10-річні двосторонні безпекові угоди. Це означає, що всі ці країни, включно зі Сполученими Штатами, взяли на себе зобов’язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття, нарощувати її потенціал стримування, розбудовувати її захист", — заявив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що США розуміють успіх України в цій війні проти російської агресії і в майбутньому бачать "сильну, незалежну Україну, яка все більше інтегрується із Заходом і стоїть на власних ногах у військовому, економічному, демократичному планах".