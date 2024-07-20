Росіяни готують Маріупольський порт до переправи українського зерна з окупованих територій

З початку року обсяг перевалки вантажів, які окупанти відверто крадуть з ТОТ України і відправляють за меж, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

За інформацію спротиву росіяни викрали і вивезли української сільгосппродукції вже 84,2 тис. тонн.

"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", — інформує нацспротив.

Ворог продовжує "демілітаризації України" і продовжує вивозити з України "насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі".

Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.