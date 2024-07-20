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"Укренерго": Росія вночі атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у трьох областях

На місці атак працюють всі необхідні служби.

"Укренерго": Росія вночі атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у трьох областях
Фото: ОК "Північ"

Уночі 20 липня російські війська атакували ударними безпілотниками обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Знеструмлювались промислові й побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

На Сумщині, за інформацією ОВА, війська РФ атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури у Конотопському районі. 

На Чернігівщині ворожий дрон також атакував енергооб'єкт.

За інформацією Полтавської ОВА, через атаку "Шахеда", без електропостачання залишилися 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів.

На місці атак працюють всі необхідні служби, також проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

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