Кількість жертв через ракетний удар по Миколаєву зросла до чотирьох

Внаслідок ракетного удару 19 липня по Миколаєву, у лікарні помер ще один постраждалий. Кількість жертв збільшилася до чотирьох осіб, серед них — дитина.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина”, — написав Сєнкевич.

19 липня війська РФ завдали удару авіаційною ракетою Х-59 по житловому сектору Миколаєва. Влучання зафіксували по дитячому майданчику.

Надвечір 19 липня було відомо про тьох загиблих: хлопчик 13 років і дві жінки 53 та 63 років.

24 людини дістали поранення, з них четверо дітей. Відомо, що у лікарнях перебувають двоє дітей і двоє дорослих.