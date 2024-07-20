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Кількість жертв через ракетний удар по Миколаєву зросла до чотирьох

У лікарні помер чоловік.

Кількість жертв через ракетний удар по Миколаєву зросла до чотирьох
Миколаїв. Ракетний удар 19.07.24
Фото: Володимир Зеленський

Внаслідок ракетного удару 19 липня по Миколаєву, у лікарні помер ще один постраждалий. Кількість жертв збільшилася до чотирьох осіб, серед них — дитина.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина”, — написав Сєнкевич.

  • Надвечір 19 липня було відомо про тьох загиблих: хлопчик 13 років і дві жінки 53 та 63 років.
  • 24 людини дістали поранення, з них четверо дітей. Відомо, що у лікарнях перебувають двоє дітей і двоє дорослих.
  • Через атаку пошкоджені девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.
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