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У Херсонській області через ворожі обстріли загинули троє людей, ще 13 поранені

Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

У Херсонській області через ворожі обстріли загинули троє людей, ще 13 поранені
Фото: Віктор Ляшко

За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, 6 багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії троє людей загинули, ще 13 отримали поранення.

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