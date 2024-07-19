Російська армія атакувала з безпілотників цивільних у Херсоні і Кіндійці (оновлено)

Близько години тому російські військові атакували цивільного у Херсоні, а також село Кіндійка. Унаслідок дронових атак РФ постраждали кілька людей.
Про це інформує Херсонська ОВА.
У Херсоні ворожий дрон атакував 64-річного чоловіка. Він дістав мінно-вибухову травму внаслідок скиду вибухівки з дрона.
Потерпілий самостійно звернувся до лікарні.
Також армія РФ вдарила по селищу Кіндійка, застосувавши безпілотник. Через вибух боєприпасу на подвір’ї власного будинку постраждала 47-річна жінка. В неї — поранення голови, плеча та ноги, а також вибухова травма й контузія.
Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Оновлено. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що до п'яти збільшилась кількість поранених внаслідок обстрілів громади з боку російських окупаційних військ.