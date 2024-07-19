В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала з безпілотників цивільних у Херсоні і Кіндійці (оновлено)

Через обстріли постраждали 5 людей.

Російська армія атакувала з безпілотників цивільних у Херсоні і Кіндійці (оновлено)
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Близько години тому російські військові атакували цивільного у Херсоні, а також село Кіндійка. Унаслідок дронових атак РФ постраждали кілька людей. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

У Херсоні ворожий дрон атакував 64-річного чоловіка. Він дістав мінно-вибухову травму внаслідок скиду вибухівки з дрона. 

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. 

Також армія РФ вдарила по селищу Кіндійка, застосувавши безпілотник. Через вибух боєприпасу на подвір’ї власного будинку постраждала 47-річна жінка. В неї — поранення голови, плеча та ноги, а також вибухова травма й контузія. 

Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Оновлено. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що до п'яти збільшилась кількість поранених внаслідок обстрілів громади з боку російських окупаційних військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies