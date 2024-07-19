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Росіяни розселяють особовий склад росармії у санаторіях на ТОТ України

Пансіонати та санаторії на ТОТ перетворили у військові об'єкти.

Росіяни розселяють особовий склад росармії у санаторіях на ТОТ України
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни після окупації південних територій України знищили туристичну галузь на ТОТ і перетворили більшість пансіонатів та санаторіїв на військові об'єкти.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці. Такі дії наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти", — інформують в ЦНС.

У спротиві додають, що російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, що є доктриною "варварської ідеології московського деспотизму".

У спротиві закликали цивільних мешканців окупованих територій ігнорувати відпочинок на захоплених територіях.

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