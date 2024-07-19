Вранці російська армія завдала авіаудар по Сумщині, є руйнування

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого авіаудару в Сумській області. Через влучання вщент зруйнована будівля магазину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. "Сьогодні зранку ворожі війська завдали авіаудару по центральній частині одного з прикордонних населених пунктів Сумського району", — інформують у ДСНС. Внаслідок влучання зруйновано будівлю магазину, там виникла пожежа. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Також співробітники ДСНС обстежили територію, яка зазнала авіаудару.