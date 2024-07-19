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Guardian: Зеленський попросив Стармера “показати лідерство” щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ

За даними видання, уряд Сполученого Королівства припустив, що розгортання британських ракет зрештою є справою України, доки дотримується міжнародне право.

Guardian: Зеленський попросив Стармера “показати лідерство” щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ
Стармер і Зеленський на Даунінг-стріт, 19 липня 2024
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням “продемонструвати ваше лідерство” та допомогти Україні з “можливостями дальньої дії” по території РФ, пише The Guardian.

У своєму зверненні до британського уряду Зеленський зазначив, що «якщо обмеження на західну зброю буде знято», це допоможе Києву зміцнити оборону та убезпечити свої позиції на передовій. За його словами, «можна знищити» території Росії, де зосереджена зброя.

Щодо можливостей дальньої дії президент сказав, що «ми все ще не маємо головної відповіді на це питання», і сказав прем’єр-міністру: «Я прошу вас продемонструвати своє лідерство» в цьому питанні.

Зеленський заявив, що здатність використовувати західну зброю для ударів по території Росії є важливою для зусиль України захистити себе від Москви.

Уряд Сполученого Королівства припустив, що розгортання британських ракет зрештою є справою України, доки дотримується міжнародне право.

  • Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у надзвичайному засіданні кабінету міністрів Стармера на Даунінґ-стріт. Очікувалось, що український лідер проінформує урядовців про ситуацію в російсько-українській війні.
  • Під час цього засідання Стармер заявив, що Україна завжди буде у центрі порядку денного британського уряду.
  • Зеленським став першим з 1997 року іноземним лідером, залученим до роботи британського уряду. У попередньому випадку засідання міністрів відвідав президент США Білл Клінтон.
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