Guardian: Зеленський попросив Стармера “показати лідерство” щодо дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ

За даними видання, уряд Сполученого Королівства припустив, що розгортання британських ракет зрештою є справою України, доки дотримується міжнародне право.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з проханням “продемонструвати ваше лідерство” та допомогти Україні з “можливостями дальньої дії” по території РФ, пише The Guardian.

У своєму зверненні до британського уряду Зеленський зазначив, що «якщо обмеження на західну зброю буде знято», це допоможе Києву зміцнити оборону та убезпечити свої позиції на передовій. За його словами, «можна знищити» території Росії, де зосереджена зброя.

Щодо можливостей дальньої дії президент сказав, що «ми все ще не маємо головної відповіді на це питання», і сказав прем’єр-міністру: «Я прошу вас продемонструвати своє лідерство» в цьому питанні.

Зеленський заявив, що здатність використовувати західну зброю для ударів по території Росії є важливою для зусиль України захистити себе від Москви.

Уряд Сполученого Королівства припустив, що розгортання британських ракет зрештою є справою України, доки дотримується міжнародне право.