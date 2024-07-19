На вулиці Миколайчука, де розташований центр реабілітації, планується збільшити кількість смуг для транспорту.

Уряд Франції виділить 5 мільйонів євро на облаштування нового трамвайного маршруту до центру реабілітації Unbroken у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Трамвай йтиме від центру Львова до медичної установи.

Французи виділять кошти на перший етап проєкту.

Садовий також повідомив, що влада планує розширити вулицю Миколайчука, де розташований медичний центр, щоб збільшити кількість смуг для транспорту.

“Це результат триденної роботи французького агентства з розвитку AFD в нашому місті”, ‒ заявив мер.