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Франція профінансує частину робіт з облаштування трамваю до центру Unbroken у Львові

На вулиці Миколайчука, де розташований центр реабілітації, планується збільшити кількість смуг для транспорту.

Франція профінансує частину робіт з облаштування трамваю до центру Unbroken у Львові
Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

Уряд Франції виділить 5 мільйонів євро на облаштування нового трамвайного маршруту до центру реабілітації Unbroken у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Трамвай йтиме від центру Львова до медичної установи.

Французи виділять кошти на перший етап проєкту.

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Садовий також повідомив, що влада планує розширити вулицю Миколайчука, де розташований медичний центр, щоб збільшити кількість смуг для транспорту. 

“Це результат триденної роботи французького агентства з розвитку AFD в нашому місті”, ‒ заявив мер. 

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

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