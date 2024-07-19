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Українські компанії, на яких вплинув IT-збій, повністю або частково відновили роботу, ‒ Держспецзв’язку

Фахівці служби радять скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання проблеми.

Українські компанії, на яких вплинув IT-збій, повністю або частково відновили роботу, ‒ Держспецзв’язку
Фото: Tipit

Організації України, на яких вплинув всесвітній IT-збій, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Про це повідомили у Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України.

Фахівці Держспецзв’язку радять скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми.

Потрібно заавантажии Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows, а потім перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

“Знайдіть файл з назвою «C-00000291*.sys», і видаліть його, перезавантажте комп’ютер або сервер”, ‒ йдеться в рекомендаціях.

Такий спосіб просять використовувати, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації.

  • Сьогодні у світі стався масштабний IT-збій ‒ компанії зіштовхнулися з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. 
  • Проблеми виникли у низки авіакомпаній, банків та інших установ. Зокрема, рейси кількох великих авіакомпаній США, включно з Delta, United і American Airlines, були відкладені через проблеми зі зв’язком.
  • В Україні про збої в роботі повідомили Нова пошта і банк Sense.
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