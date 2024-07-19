Українські компанії, на яких вплинув IT-збій, повністю або частково відновили роботу, ‒ Держспецзв’язку

Організації України, на яких вплинув всесвітній IT-збій, вже повністю або частково відновили свою роботу.
Про це повідомили у Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України.
Фахівці Держспецзв’язку радять скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми.
Потрібно заавантажии Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows, а потім перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.
“Знайдіть файл з назвою «C-00000291*.sys», і видаліть його, перезавантажте комп’ютер або сервер”, ‒ йдеться в рекомендаціях.
Такий спосіб просять використовувати, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації.
- Сьогодні у світі стався масштабний IT-збій ‒ компанії зіштовхнулися з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.
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- В Україні про збої в роботі повідомили Нова пошта і банк Sense.