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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й ще 7 отримали поранення

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 15 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й ще 7 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й ще 7 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 18 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Гродівці і 2 у Плещіївці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив посадовець.

 

Філашкін також повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 липня.

Покровський район. У Кураховому в зоні ураження приватний сектор, у Курахівці пошкоджено будинок, у Гострому — адмінбудівлю. У Гродівці загинули 3 людини, у Мирнограді — 3 поранені. 

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, нежитлове приміщення та інфраструктурний об'єкт; у Зарічному зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Слов'янській ТГ пошкоджено 11 будинків. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки, у Миколаївці поранено людину. У Берестку Іллінівської ТГ пошкоджено підприємство.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, у Залізному поранено людину і пошкоджено 2 будинки. Зруйновано 2 будинки у Сіверську.

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