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Росія вдарила по центру Чугуєва. Серед поранених – підліток

Ворог атакував місто близько 4 ранку. 

Росія вдарила по центру Чугуєва. Серед поранених – підліток
Росія близько 4 ранку атакувала житлову забудову Чугуєва
Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Російська армія атакувала центр Чугуєва. Ворог підступно вдарив по житловій забудові близько 4 ранку. 

Поранені, за оновленими даними, дев'ятеро людей. Серед них – юнак 14 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Потерпілі в середньому і важкому станах. 

Під час атаки відбулося два влучання. Перше – поруч з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку та два магазини. 

  • Вранці п'ятниці Росія вдарила по будинках у Чугуєві
    Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
    Вранці п'ятниці Росія вдарила по будинках у Чугуєві

Унаслідок ранкового обстрілу – семеро поранених
Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Унаслідок ранкового обстрілу – семеро поранених

"Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок", – повідомив Синєгубов. 

Чугуїв – районний центр, розташовується над річкою Сіверський Донець. Регулярно зазнає російських ударів. 

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