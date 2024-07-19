Росія вдарила по центру Чугуєва. Серед поранених – підліток

Російська армія атакувала центр Чугуєва. Ворог підступно вдарив по житловій забудові близько 4 ранку.

Поранені, за оновленими даними, дев'ятеро людей. Серед них – юнак 14 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Потерпілі в середньому і важкому станах.

Під час атаки відбулося два влучання. Перше – поруч з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку та два магазини.

Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Вранці п'ятниці Росія вдарила по будинках у Чугуєві

Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram Унаслідок ранкового обстрілу – семеро поранених

"Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок", – повідомив Синєгубов.

Чугуїв – районний центр, розташовується над річкою Сіверський Донець. Регулярно зазнає російських ударів.