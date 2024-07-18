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Глава МЗСУ і Верховний комісар ООН оголосили про запуск онлайн-платформи для біженців "Україна – це Дім"

Це для тих українців, які розглядають можливість повернутися додому.

Глава МЗСУ і Верховний комісар ООН оголосили про запуск онлайн-платформи для біженців "Україна – це Дім"
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді
Фото: МЗС України

18 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

Як ідеться на сайті МЗС, сторони оголосили про спільний запуск онлайн-платформи "Україна – це Дім".

Проєкт має стати важливим інструментом підтримки зусиль з відновлення та відбудови України, а також повернення українців. У міністерстві зазначили, що платформа буде надавати переміщеним особам і сім’ям перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити поінформовані рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України.

Дмитро Кулеба закликав УВКБ до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до Росії, аби не допустити їх незаконне усиновлення та забезпечити повернення до України. 

Також під час переговорів Кулеби і Гранді йшлося про посилення співпраці між Україною та Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців. 

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