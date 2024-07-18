Держекоінспекція відновила позапланові перевірки якості бензину на АЗС

У Рівненській області вперше з початку дії воєнного стану здійснили перевірку якості пального на АЗС.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція.

16 липня фахівці відділу державного ринкового нагляду ДЕІ Поліського округу розпочали позапланову перевірку за зверненням споживача щодо неналежної якості пального А-95-Євро5 - Е 5.

Зазначається, що такі позапланові перевірки відновлено нещодавно у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів від 07 листопада 2023 р. № 1167 до Постанови КМУ № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

"Відбуваються позапланові перевірки протягом періоду воєнного стану, зокрема - за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Це перша в Україні перевірка якості пального з початку російського повномасштабного вторгнення, яку проведено поблизу смт Гоща на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Про результати роботи екоінспекторів буде повідомлено додатково.



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