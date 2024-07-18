Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Держекоінспекція відновила позапланові перевірки якості бензину на АЗС

Мораторій на перевірку якості пального діяв два роки.

Держекоінспекція відновила позапланові перевірки якості бензину на АЗС
Фото: zakon.kz

У Рівненській області вперше з початку дії воєнного стану здійснили перевірку якості пального на АЗС

Про це повідомила Державна екологічна інспекція. 

16 липня  фахівці відділу державного ринкового нагляду ДЕІ Поліського округу розпочали позапланову перевірку за зверненням споживача щодо неналежної якості пального А-95-Євро5 - Е 5.

Зазначається, що такі позапланові перевірки відновлено нещодавно у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів  від 07 листопада 2023 р. № 1167 до Постанови КМУ № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану". 

"Відбуваються позапланові перевірки протягом періоду воєнного стану, зокрема - за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Це перша в Україні перевірка якості пального з початку російського повномасштабного вторгнення, яку проведено поблизу смт Гоща на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Про результати роботи екоінспекторів буде повідомлено додатково.

У 2014 року уряд вніс зміни до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, зобов'язавши заправки показувати водіям паспорти якості нафтопродуктів.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies