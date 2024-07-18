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Морські та повітряні безпілотники СБУ та ВМС вразили російську базу берегової охорони на озері у Криму

Захисники вразили склад, технічні споруди, вогневі позиції ворога. 

Морські та повітряні безпілотники СБУ та ВМС вразили російську базу берегової охорони на озері у Криму
Фото: скріншот

Дрони СБУ спільно з Військово-морськими силами вразили російську базу берегової охорони на березі озера Донузлав у Криму. В цей час ворог проводив там навчання військово-морських сил – тренувався захищати акваторію озера. 

Однак ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію, повідомили джерела LB.ua. Атака відбулася минулої ночі.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони Росії були уражені та виведені з ладу:

  • штаб з пунктом управління
  • склад боєприпасів і техніки
  • електропідстанція
  • технічні споруди
  • вогневі позиції ворога.

"Це – ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, «смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам»", – прокоментувало поінформоване джерело.

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