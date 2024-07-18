Окупанти за добу здійснили 36 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 36 обстрілів (131 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Карповичі – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Архипівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Блешня – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сновська громада:

Хрінівка – 21 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Вороб’ївка – 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок та ЛЕП.

Михальчина Слобода – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Сумська область

Сумський район:

Соляники – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Тур’я – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Басівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.

Старі Вирки – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Кіндратівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Юнаківка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Локня – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю ферми.

Новомиколаївка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Нові Вирки – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Миропілля – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Стукалівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Катеринівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Білопілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Охтирський район:

Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Попівка – 16 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Нова Слобода – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Шосткинський район:

Уланове – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Дружба – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Бачівськ – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Соснівка – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Студенок – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Зазначимо, вночі ППО збила над Україною 16 запущених Росією "шахедів" та дві керовані ракети. Всього виявили 19 ворожих цілей, більшість знищили на східному напрямку.