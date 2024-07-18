У Запорізькій області через атаки РФ троє поранених, серед них – діти

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

210 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Військові РФ здійснили 7 авіаударів по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Через російські атаки по Пологівському району поранені троє людей ,серед них двоє дітей.

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