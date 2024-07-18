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У Запорізькій області через атаки РФ троє поранених, серед них – діти

Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області через атаки РФ троє поранених, серед них – діти
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Через російські атаки по Пологівському району поранені троє людей,серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Військові РФ здійснили 7 авіаударів по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.

196 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку.

11 обстрілів РСЗВ накрили Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку.

210 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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