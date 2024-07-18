У Лимані росіяни вщент зруйнували адмінбудівлю "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook повідомила про руйнування у Лимані Донецької області адміністративної будівлі. Відновленню споруда не підлягає.
Залізничники після попередніх обстрілів міста вже змушені були приводити до ладу робочі приміщення: ставили нові вікна та робили ремонт. Проте цього разу ворог бив настільки нещадно, що від споруд залишилося лише каміння.
За інформацією "Укрзалізницї", жертв чи постраждалих серед її співробітників, на щастя, вдалося уникнути.
- У середу росіяни завдали по Лиману ударів із використанням керованих авіаційних ракет. Поранень дістала одна особа.