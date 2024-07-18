У Лимані росіяни вщент зруйнували адмінбудівлю "Укрзалізниці"

Жертв та постраждалих серед працівників державної компанії-перевізника немає.

"Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook повідомила про руйнування у Лимані Донецької області адміністративної будівлі. Відновленню споруда не підлягає.

Залізничники після попередніх обстрілів міста вже змушені були приводити до ладу робочі приміщення: ставили нові вікна та робили ремонт. Проте цього разу ворог бив настільки нещадно, що від споруд залишилося лише каміння.

За інформацією "Укрзалізницї", жертв чи постраждалих серед її співробітників, на щастя, вдалося уникнути.