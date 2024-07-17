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МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp

Після втручання дипломатів ситуацію владнали. 

МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Глава МЗС Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про неналежні умови перебування дітей у літньому таборі Star Time Camp в Іспанії.

Як ідеться на сайті МЗС, 7 липня консул України в Малазі разом із представницею Верховної Ради з прав людини в Іспанії відвідали цей табір, аби з’ясувати умови перебування дітей, оцінити ситуацію та надати необхідну допомогу. 

Вони провели зустріч з власником табору і встановили, що частина глемпінгів дійсно не були до кінця облаштовані відповідно до санітарних норм. За інформацією МЗС, у деяких з них не були встановлені душові кабіни та санвузли, порушувався температурний режим.

Після бесіди керівник закладу взяв зобов’язання до 9 липня усунути недоліки і забезпечити належні умови. Про це був складений окремий протокол моніторингового виїзду.

Повторні виїзди до табору представники консульства України в Малазі та посольства України в Іспанії зробили 11 та 13 липня.

За результатом повторних оглядів приміщень, території, глемпінгів та зустрічі з керівництвом табору встановили, що власник табору виправив недоліки. 

"На час повторних перевірок усі глемпінги були повністю введені в експлуатацію, у них встановлені душові кабіни, санвузли та кондиціонери. Приміщення для ігор та відпочинку було обладнане кондиціонером. Окремо були закуплені додаткові вентилятори. Приміщення також регулярно прибиралися, забезпечувалася охорона табору, зокрема з використанням відеокамер", - повідомило МЗС.

Також були створені колл-центр та прямий канал спілкування в режимі реального часу між батьками і вихователями.

У міністерстві запевнили, що консульство України в Малазі продовжує тримати на контролі розвиток ситуації та стан дотримання прав дітей.

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