Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України.
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 17 липня.
"Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, у розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом із нашими партнерами", - розповів глава держави.
Зеленський сказав, що найближчим часом обговорить із ними деталі цієї стратегії.
- Проєкт стратегії представили в РНБО у 2023 році.
- Документ ухвалили за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ.
- У документі йдеться про нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків; будівництво збалансованих Військово-Морських Сил з усіма родами сил; нарощування спроможностей сил безпеки і сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами тощо.
- Крім того, у стратегії вперше передбачили кілька завдань. Серед них — створення умов для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні, використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів задля введення та реалізації повної заборони РФ мати військово-морські сили, військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.