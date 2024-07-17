Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 17 липня.

"Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, у розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом із нашими партнерами", - розповів глава держави.

Зеленський сказав, що найближчим часом обговорить із ними деталі цієї стратегії.