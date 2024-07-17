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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України

Найближчим часом президент обговорить деталі стратегії із партнерами.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 17 липня.

"Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, у розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом із нашими партнерами", - розповів глава держави.

Зеленський сказав, що найближчим часом обговорить із ними деталі цієї стратегії. 

  • Проєкт стратегії представили в РНБО у 2023 році.
  • Документ ухвалили за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ. 
  • У документі йдеться про нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків; будівництво збалансованих Військово-Морських Сил з усіма родами сил; нарощування спроможностей сил безпеки і сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами тощо.
  • Крім того, у стратегії вперше передбачили кілька завдань. Серед них — створення умов для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні, використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів задля введення та реалізації повної заборони РФ мати військово-морські сили, військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.
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