Бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
За словами очільника відомства Рустема Умєрова, вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО.
"До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - додав Умєров.
Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. Фахівці проаналізували 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA.
"Це досягнення Центру інновацій Міноборони стало можливим завдяки співпраці з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службою безпеки України, ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) та БО «100% життя»", - додали у міністерстві.
Наступним кроком стане введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.
- За інформацією Міноборони, DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками.
- Щомісяця у систему додають понад 600 тис. об’єктів про місце розташування ворога, водночас військові переглядають понад 4 млн ворожих об’єктів.