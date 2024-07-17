Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО

Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця.

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній. 

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За словами очільника відомства Рустема Умєрова, вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. 

"До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - додав Умєров.

Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. Фахівці проаналізували 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA. 

"Це досягнення Центру інновацій Міноборони стало можливим завдяки співпраці з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службою безпеки України, ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) та БО «100% життя»", - додали у міністерстві.

Наступним кроком стане введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

  • За інформацією Міноборони, DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. 
  • Щомісяця у систему додають понад 600 тис. об’єктів про місце розташування ворога, водночас військові переглядають понад 4 млн ворожих об’єктів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies