Бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

За словами очільника відомства Рустема Умєрова, вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО.

"До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - додав Умєров.

Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. Фахівці проаналізували 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA.

"Це досягнення Центру інновацій Міноборони стало можливим завдяки співпраці з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службою безпеки України, ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO) та БО «100% життя»", - додали у міністерстві.

Наступним кроком стане введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.