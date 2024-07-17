Міноборони: понад 4,6 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані

За два місяці - з 18 травня по 16 липня цього року - військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. Наразі це зробили 4 690 496 осіб.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Через військкомати свої дані оновили 510 203 військовозобовʼязаних. Через ЦНАПи - 1 152 227, а застосунок "Резерв+" - 3 028 066.
- Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що у Раді обговорюють продовження строків на оновлення даних.
- Речник Міноборони заявив тим часом, що про штраф за неоновлення даних можна буде дізнатися у "Дії", але всіх штрафувати автоматично не будуть.
- За кордоном облікові дані оновили 65 тисяч українців. При цьому у Єврокомісії кількість чоловіків-біженців з України оцінювали у 1,6 мільйона.