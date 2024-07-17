Міноборони: понад 4,6 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані

За два місяці - з 18 травня по 16 липня цього року - військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. Наразі це зробили 4 690 496 осіб.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Через військкомати свої дані оновили 510 203 військовозобовʼязаних. Через ЦНАПи - 1 152 227, а застосунок "Резерв+" - 3 028 066.