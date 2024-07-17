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В ГУР МО пояснили слова Буданова щодо "наступу РФ" на півночі

Також в ГУР розповіли про ситуацію на північному напрямку.

В ГУР МО пояснили слова Буданова щодо "наступу РФ" на півночі
Кирило Буданов
Фото: скріншот

Ситуація на північному напрямку активно змінюється, що вимагає постійних "коректив у формах подачі інформації". Сили оборони активно стежать за діями Росії на півночі України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише "Радіо Свобода".

Андрій Юсов наголошує, що через динамічність ситуації на північних кордонах України, інформація вимагає постійних коректив.

"Коли ми говоримо про форму подачі інформації, інтерв’ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв’ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи", – пояснив Юсов.

Представник ГУР МО пояснює, що інтерв'ю в якому керівник  української розвідки Кирило Буданов говорив про "загрозу наступу РФ з півночі", записувалося під час активних дій на Харківському напрямку. Тоді ворог продовжував свою наступальну операцію.

Після цього українські Сили безпеки та оборони "зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку".

"Насправді загроза там залишається. Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок", – наголосив представник ГУР.

Зараз у ГУР бачать на півночі спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

"Звичайно, Сили безпеки й оборони України за цим уважно спостерігають, готуються й проводять активні контрзаходи", – сказав він.

Раніше керівник ГУР України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню NV казав, що ситуація з атаками РФ на Україну з півночі загострюється. За його словами, катастрофи немає, але "не бачити проблем не вийде".

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