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Мешканку Донеччини, яка співпрацювала з російською армією, засудили до 13 років ув’язнення

Свою вину в інкримінованому злочині жінка не визнала.

Мешканку Донеччини, яка співпрацювала з російською армією, засудили до 13 років ув’язнення
Фото: Генпрокуратура

До 13 років ув’язнення засуджено мешканку Новогродівки Донецької області, яка повідомляла російській армії про місця дислокації українських захисників. 

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Прокурори довели, що у 2023 році мешканка м. Новогродівки познайомилась у забороненій соцмережі з військовослужбовцем ЗС РФ. 

Упродовж лютого 2023 року через Telegram вона надсилала співрозмовнику відомості про місця дислокації українських захисників. 

Крім того, представника російських військ цікавили дані щодо промислових підприємств регіону, закладів освіти, лікарень тощо. 

Під час спілкування з ним містянка усвідомлювала, що по наданих нею координатах ворожою армією можуть бути нанесені удари.

На вирок суду жінка чекала у слідчому ізоляторі. У судовому засіданні вона свою вину в інкримінованому злочині не визнала. 

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок громадянці за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).  Її засуджено до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.

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