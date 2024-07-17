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Окупанти знищили переправу для цивільних через річку Оскіл на Харківщині, — Синєгубов

Ситуація на Куп'яському напрямку важка.

Окупанти знищили переправу для цивільних через річку Оскіл на Харківщині, — Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

На Харківщині в Куп'янській громаді російська армія знищила ракетою переправу через річку Оскіл. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Укрінформ".

"Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас", - сказав Синєгубов.

У переправу ворог влучив ракетою.

“Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла ракета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним”, — зазначив начальник ОВА.

Переправа використовується для евакуації мирного населення, тому її будуть відновлювати.

“Це цивільна переправа, де рухаються люди, вантажівки, де рухається цивільний автотранспорт, автобуси, в тому числі це маршрути евакуації”, — додав Синєгубов.

Глава військової адміністрації додав, що ситуація на Куп'яському напрямку важка. Там фіксують збільшення бойових зіткнень та спроб ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців.

  • На Куп'янському Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.
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