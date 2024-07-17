​Температура води в Дніпрі у Києві наблизилася до 30 градусів

Температура води в Дніпрі у Києві перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С і перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.

Як повідомлялося, 15 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 34,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1883 року на 0,5°С.

Раніше обсерваторія повідомила, що у Києві від початку липня вже зафіксовано 10 температурних рекордів. Так, 14 липня максимальна температура повітря у столиці досягла 35,9°С.