Трамп переймається загрозою Третьої світової війни через “вкрай некомпетентного Байдена”

Республіканець Дональд Трамп в інтерв’ю Bloomberg заявив, що за президента Джо Байдена люди можуть опинитися у Третій світовій війні.
“Це дуже небезпечний світ. І я дійсно турбуюся про ті п'ять місяців, які нам залишилися (до вступу на посаду президента США після виборів у листопаді). Так, я думаю, ви можете опинитися у Третій світовій війні. Ця людина (Байден, – ред.) вкрай некомпетентна, а його люди ‒ фашисти, які гадки не мають, що роблять”, ‒ заявив він.
За його словами, три з половиною роки Штати дозволили статися найгіршому. Трамп назвав Байдена "дурною людиною”.
“Тож пам'ятайте наступне: у мене не було війни, у мене не було миру, у мене не було проблем. В нас не було війни. Жодної війни, крім ІДІЛ. Я добив їх за дуже короткий проміжок часу. Мені сказали, що це триватиме п'ять років, у мене це майже не зайняло часу, ми їх вибили”, ‒ підсумував Трамп.
- Трамп прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території – щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет.
- У червні два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. План передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.
- Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців. Відповідно до плану, під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.