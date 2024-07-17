Трамп переймається загрозою Третьої світової війни через “вкрай некомпетентного Байдена”

“Це дуже небезпечний світ. І я дійсно турбуюся про ті п'ять місяців, які нам залишилися (до вступу на посаду президента США після виборів у листопаді)", заявив республіканець.

Республіканець Дональд Трамп в інтерв’ю Bloomberg заявив, що за президента Джо Байдена люди можуть опинитися у Третій світовій війні.

“Це дуже небезпечний світ. І я дійсно турбуюся про ті п'ять місяців, які нам залишилися (до вступу на посаду президента США після виборів у листопаді). Так, я думаю, ви можете опинитися у Третій світовій війні. Ця людина (Байден, – ред.) вкрай некомпетентна, а його люди ‒ фашисти, які гадки не мають, що роблять”, ‒ заявив він.

За його словами, три з половиною роки Штати дозволили статися найгіршому. Трамп назвав Байдена "дурною людиною”.

“Тож пам'ятайте наступне: у мене не було війни, у мене не було миру, у мене не було проблем. В нас не було війни. Жодної війни, крім ІДІЛ. Я добив їх за дуже короткий проміжок часу. Мені сказали, що це триватиме п'ять років, у мене це майже не зайняло часу, ми їх вибили”, ‒ підсумував Трамп.