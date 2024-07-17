Трамп підтвердив, що обмірковував скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні

"Санкції відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкції", заявив кандидат у президенти США.

Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп роздумував про скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні.

Це він підтвердив, відповідаючи на запитання Bloomberg про те, чи він як бізнесмен обмірковував послаблення або скасування санкцій проти Росії у межах домовленостей про припинення війни Москви проти Києва.

“Так. Тож те, що санкції роблять, ‒ відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкцій”, ‒ заявив Трамп.

"Я вважав їх дуже корисними для Ірану, але мені навіть не були потрібні санкції з Іраном. Я сказав про це Китаю, і Росія перебуває у схожому становищі”, ‒ додав політик.

Розмова з Трампом відбулася 25 червня, до офіційного висунення його кандидатом. Текст розмови опублікували 16 липня.