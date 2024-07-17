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Трамп підтвердив, що обмірковував скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні

"Санкції відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкції", заявив кандидат у президенти США.

Трамп підтвердив, що обмірковував скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп роздумував про скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні.

Це він підтвердив, відповідаючи на запитання Bloomberg про те, чи він як бізнесмен обмірковував послаблення або скасування санкцій проти Росії у межах домовленостей про припинення війни Москви проти Києва.

“Так. Тож те, що санкції роблять, ‒ відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкцій”, ‒ заявив Трамп. 

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"Я вважав їх дуже корисними для Ірану, але мені навіть не були потрібні санкції з Іраном. Я сказав про це Китаю, і Росія перебуває у схожому становищі”, ‒ додав політик.

Розмова з Трампом відбулася 25 червня, до офіційного висунення його кандидатом. Текст розмови опублікували 16 липня. 

  • 15 липня Дональда Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти від Республіканської партії. Президентські вибори у США 2024 року заплановані на вівторок 5 листопада.
  • Трамп прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.
  •  Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації.
  • У червні два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. План передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.
  • Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців. Відповідно до плану, під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.
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