Трамп підтвердив, що обмірковував скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні

Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп роздумував про скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні.
Це він підтвердив, відповідаючи на запитання Bloomberg про те, чи він як бізнесмен обмірковував послаблення або скасування санкцій проти Росії у межах домовленостей про припинення війни Москви проти Києва.
“Так. Тож те, що санкції роблять, ‒ відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкцій”, ‒ заявив Трамп.
"Я вважав їх дуже корисними для Ірану, але мені навіть не були потрібні санкції з Іраном. Я сказав про це Китаю, і Росія перебуває у схожому становищі”, ‒ додав політик.
Розмова з Трампом відбулася 25 червня, до офіційного висунення його кандидатом. Текст розмови опублікували 16 липня.
- 15 липня Дональда Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти від Республіканської партії. Президентські вибори у США 2024 року заплановані на вівторок 5 листопада.
- Трамп прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації.
- У червні два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. План передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.
- Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців. Відповідно до плану, під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.