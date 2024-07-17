Для всіх чоловіків призовного віку наявність військово-облікового документу при виїзді за кордон стала обов'язковою

З 17 липня для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років наявність військово-облікового документу при перетині кордону є обов'язковою.

Документ може бути як паперовим, так і електронним. У разі відсутності у виїзді за кордон буде відмовлено, нагадали в Державній прикордонній службі.

"Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію", – додали в повідомленні.

У документах чоловіків призовного віку, які мають право на виїзд через відстрочку або виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Категорії людей, яким дозволено виїзд з України, наразі не змінювали.

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Усі військовозобов'язані мали оновити облікові дані до 16 липня. Зробити це можна було в ТЦК, ЦНАП або в додатку Резерв+. Від сьогодні людей з неоновленими даними зможуть штрафувати. Докладно про це – в матеріалі "Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме".