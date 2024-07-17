Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів та 43 артсистеми

Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів та 43 артсистеми
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб
  • танків ‒ 8238 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9)
  • артилерійських систем – 15411 (+43)
  • РСЗВ – 1120 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 893 (+1) 
  • літаків – 361 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31) 
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61) 
  • спеціальна техніка ‒ 2586 (+9).

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies