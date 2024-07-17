Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів та 43 артсистеми

Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 562510 (+1110) осіб

танків ‒ 8238 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 15871 (+9)

артилерійських систем – 15411 (+43)

РСЗВ – 1120 (+1)

засоби ППО ‒ 893 (+1)

літаків – 361 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12224 (+31)

крилаті ракети ‒ 2398 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 20741 (+61)

спеціальна техніка ‒ 2586 (+9).

Дані уточнюються.