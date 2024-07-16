Головне за вівторок, 16 липня: бої на Покровському напрямку, скасування переходу на літній час

Верховна Рада ухвалила постанову про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

За проголосував 261 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, цього року Україна повинна буде перейти на зимовий час, і далі залишатися на ньому.

Тема скасування переходу часу в парламенті порушувалася не вперше, при цьому йшлося як про літній, так і про зимовий.

Декілька днів тому парламентський комітет рекомендував ухвалити скасування зимового часу в Україні, але йшлося про законопроєкт. Серед аргументів на користь скасування називали вплив на здоров'я людей та "сприяння протидії агресії з боку РФ та сприятиме євроінтеграційним устремлінням України". Про які саме євроінтеграційні устремління йдеться, не уточнюється, адже переважна більшість країн Європи переходить на зимовий та літній час.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16 годину від початку доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по населеному пункту Голінка Чернігівської області. З боку російських міст Бєлгород та Шебекіно росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, що на Харківщині.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень станом на 16 годину тривали.

На Курахівському напрямку ворог став активнішим - 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири продовжувалися.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 липня – в новині.

17 липня, у середу, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж усієї доби, інформує НЕК "Укренерго".

Зокрема "з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, йдеться у повідомленні енергокомпанії.

Жоден із трьох запропонованих законопроєктів економічного бронювання не набере потрібної підтримки серед депутатів через недосконалість. Про це під час брифінгу розповів спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук, пише LB.ua.

"Жоден із законопроєктів не набере потрібної підтримки в залі, тому що є три позиції і авторам кожної моделі законопроєкту треба всіх переконувати. В основному весь законопроєкт ми побачимо "на виході", — зазначає Стефанчук.

На думку спікера, основним завданням авторів законопроєкту полягає в реалізації умов рівності щодо всіх. Сам Стефанчук залишається скептиком кожної із моделей.

Більше інформації – в новині.

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту.

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.

Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки.

Хто така Роберта Мецола – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!