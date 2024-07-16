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Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили російський комплекс С-300 на Донеччині, — Сирський

Ураження відбулося біля Мангушу Маріупольського району ракетою ATACMS.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили російський комплекс С-300 на Донеччині, — Сирський
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Ракетні війська ЗСУ уразили російський комплекс ППО С-300 у Донецькій області.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

"Сьогодні опівночі, підрозділи ракетних військ ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області", — повідомив Сирський.

За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок ворога. Деталі щодо наслідків удару уточнюються.

Олександр Сирський нагадав, що раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій армії РФ.

Радник мера Маріуполя, водночас, у своєму Telegram-каналі уточнив, що ураження відбулося біля Мангушу Маріупольського району. Удар завдали ракетою ATACMS.

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