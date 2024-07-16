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Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки

Також сторони обговорили підготовку та реабілітацію українських військових.

Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки
Чехія вироблятиме патрони в Україні
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою розповів, що Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt, повідомляє РБК-Україна.

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проєкти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - розповів Шмигаль.

Друга підписана угода - це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

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