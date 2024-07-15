Конгрес вимагає від Білого дому розповісти, чи отримав Китай від Росії дані, як перемогти американську зброю

Спецкомітет Конгресу з питань Китаю направив із цього приводу лист раднику Джейку Саллівану.

Конгрес закликав Білий дім розкрити подробиці про те, чи Росія ділилася з Китаєм інформацією, як перемогти американську зброю, яка використовується на полі бою в Україні, передає Reuters.

Відповідний лист направив спеціальний комітет Конгресу з питань Китаю до радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

Комітет попередив, що російські розробки в галузі ведення бойових дій, які підривають деякі системи озброєння США, "ймовірно, поширяться" на Китай. Йдеться, зокрема, про російські заходи радіоелектронної боротьби.

"Ми повинні передбачати і діяти виходячи з припущення, що Росія передає КНР (Китайській Народній Республіці) інформацію про вразливості або способи протидії американським та союзним системам озброєнь", - йдеться у листі.

Законодавці послалися на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм російської військової промисловості та "тривожний рівень адаптації Росії", яка підірвала ефективність кількох неназваних систем озброєння США.

У спецкомітеті попросили Саллівана оцінити здатність Росії стримувати і протистояти американській зброї, розміщеній в Україні, а також те, якою мірою Москва поділилася "отриманими уроками" з Китаєм.