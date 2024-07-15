Також пошкоджені три крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

15 липня росіяни скинули на Лиман, що у Донецькій області, дві 250-кілограмові бомби і поранили жителів.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Поранення отримали п'ятеро людей. В обласній прокуратурі зазначили, що 50-річного чоловіка та його 49-річну дружину, які перебували на вулиці, госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними осколковими пораненнями і забоями. Також травмовані дві жінки 45 та 50 років. Ще від ворожої атаки постраждав 27-річний працівник поштового відділення.

Також пошкоджені три магазини, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

Фото: Telegram/Дмитро Філашкін Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року

Фото: Telegram/Дмитро Філашкін Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року