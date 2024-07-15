​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

На Лиман у Донецькій області росіяни скинули два ФАБи, поранені п'ятеро жителів

Також пошкоджені три крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

На Лиман у Донецькій області росіяни скинули два ФАБи, поранені п'ятеро жителів
Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року
Фото: Telegram/Дмитро Філашкін

15 липня росіяни скинули на Лиман, що у Донецькій області, дві 250-кілограмові бомби і поранили жителів.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Філашкін.

Поранення отримали п'ятеро людей. В обласній прокуратурі зазначили, що 50-річного чоловіка та його 49-річну дружину, які перебували на вулиці, госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними осколковими пораненнями і забоями. Також травмовані дві жінки 45 та 50 років. Ще від ворожої атаки постраждав 27-річний працівник поштового відділення.

Також пошкоджені три магазини, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року
Фото: Telegram/Дмитро Філашкін
Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року

Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року
Фото: Telegram/Дмитро Філашкін
Наслідки російського обстрілу Лиману 15 липня 2024 року

лиман руїни донеччина
Фото: Донецька обласна прокуратура
лиман руїни донеччина

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies