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На фронті загинув музикант та артист "Дикого театру" Микола Ленок

Він виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне".

На фронті загинув музикант та артист "Дикого театру" Микола Ленок
Фото: Дикий театр

На війні проти російських окупантів загинув музикант, учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок.

Про це 15 липня повідомили у "Дикому театрі".

"Із сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часів Яр загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне". У нього залишилася жінка з двома малолітніми дітьми. Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам`ять!", - йдеться в повідомленні.

У музиканта залишилася жінка з двома малими дітьми. Підтримати сім'ю Миколи можна за реквізитами: Дружина Олеся Ленок 5457 0822 9664 4615 

Ленок брав участь у виставі "Червоне, чорне і знову червоне" як гармоніст у театрі у складі "Троїстих музик". Це анархічний вестерн, режисером якого був Максим Голенко. Вперше виставу показали у 2020 році.

"Дикий театр" - це український незалежний театр, створений 2016 року в Києві. Його вистави спрямовані на провокацію та діалог з глядацтвом, часто залучаючи молодих художників, режисерів, акторів, композиторів, перекладачів, відеомейкерів. Заклад експериментує у формі драматичного та імерсійного театру.

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